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Индия ввела миллиардную дозу вакцины против COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

В Индии сделали миллиард прививок против коронавируса. Страна планирует полностью вакцинировать до конца года 944 млн взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Индия - вторая страна после Китая, которая сделала миллиард прививок вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время Индии проводится в среднем 5 млн прививок в сутки.

Так, первую дозу вакцины получили 75% взрослого населения, а 30% страны полностью вакцинированы.

Известно, что 7 из 28 штатов вакцинировали первой дозой 100% взрослого населения.

В частности, большинство жителей страны были привиты вакциной Astrazeneca, а также использовался другой отечественный препарат Bharat Biotech, однако он не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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ИндияВакцина от коронавируса