Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне

Одна из крупнейших в мире компаний по производству вакцин Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) к июню. Однако при условии, что в Индии перестанет увеличиваться заболеваемость COVID-19.
Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью изданию Associated Press.
Он заявил, что компания "предпочла временно сделать Индию приоритетом (на поставку вакцин, - ред.) на два месяца" и надеется затем возобновить экспорт.
Пунавалла отметил, что он получает множество сообщений от глав государств с требованием возобновить экспорт вакцин от коронавируса.
"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", - сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров поняли ситуацию, поскольку они сталкиваются с такими же проблемами - потребностями внутренней политики и вопросами, поднятыми оппозиционными партиями и общественностью.
При этом глава индийской компании не исключил, что срок задержек поставки вакцин в другие страны может увеличиться.
"Нам придется продолжать поставки в Индию (если рост заболеваемости не уменьшится, - ред.), а не куда-нибудь еще. Потому что мы должны защищать нашу нацию", - подчеркнул он.
Компания Serum Institute является ключевым поставщиком программы ООН COVAX, которая направлена на справедливое распределение вакцин в мире. 25 марта COVAX объявил о серьезном сбое в развертывании вакцинации, потому что всплеск инфекций в Индии заставил Serum Institute сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, что привело к задержке глобальных поставок до 90 млн доз.
Напомним, ранее Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield. Экспорт возобновят после того, как полностью вакцинируют население Индии.
Отметим, что в Украине вакцинация началась в конце февраля препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca - Covishield. Украина получила первую партию этой вакцины в размере 500 тысяч доз. В Минздраве заявили, что все они будут использованы для введения первой дозы.