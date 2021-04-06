Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне

Он заявил, что компания "предпочла временно сделать Индию приоритетом (на поставку вакцин, - ред.) на два месяца" и надеется затем возобновить экспорт.

Пунавалла отметил, что он получает множество сообщений от глав государств с требованием возобновить экспорт вакцин от коронавируса.

"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", - сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров поняли ситуацию, поскольку они сталкиваются с такими же проблемами - потребностями внутренней политики и вопросами, поднятыми оппозиционными партиями и общественностью.

При этом глава индийской компании не исключил, что срок задержек поставки вакцин в другие страны может увеличиться.

"Нам придется продолжать поставки в Индию (если рост заболеваемости не уменьшится, - ред.), а не куда-нибудь еще. Потому что мы должны защищать нашу нацию", - подчеркнул он.

Компания Serum Institute является ключевым поставщиком программы ООН COVAX, которая направлена на справедливое распределение вакцин в мире. 25 марта COVAX объявил о серьезном сбое в развертывании вакцинации, потому что всплеск инфекций в Индии заставил Serum Institute сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, что привело к задержке глобальных поставок до 90 млн доз.