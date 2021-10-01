Индия ужесточила британцам правила въезда из-за непризнания ее вакцины

Индия, со своей стороны, требует, чтобы власти Великобритании отменили ограничения для индийцев, которые полностью вакцинированы препаратом AstraZeneca индийского производства.

Страна оскорблена тем, что Британия не признает ее версию вакцины AstraZeneca.

Представитель МИД Индии отмечает, что все туристы из Великобритании, независимо от статуса вакцинации, должны будут пройти тест на выявление заболевания за 72 часа до поездки, еще один тест после прибытия в страну и третий - через восемь дней.

В частности, туристы будут обязаны в течение 10 следующих дней после приезда - пробыть в самоизоляции.