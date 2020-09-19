Индия стала лидером в мире по числу выздоровевших от коронавируса

Общее количество инфицированных коронавирусом в Индии возросло за минувшие сутки на 93 337 и составило 5 308 014. Однако, Индия обогнала США и стала номером один по выздоровлению от COVID-19 в мире.

Об этом сообщает индийское Министерство здравоохранения.

Коэффициент выздоровления составил на утро субботы 79,28% от общего количества больных, что, по информации Минздрава, является самым высоким показателем в мире. Там уже более 4,2 млн выздоровлений.

Вместе с тем, страна также остается мировым лидером по суточному приросту инфицированных. Уже больше недели количество новых инфицированных в среднем возрастает более чем на 90 тысяч ежедневно. Индия в настоящее время занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев заболевания новой инфекцией, уступая только США.

Напомним, в Индии за сутки зарегистрировано почти 100 тысяч зараженных коронавирусом. Еще более тысячи человек умерли от этой болезни.

Ранее в ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии.

Также в ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство