Индия после семимесячного перерыва возобновила экспорт COVID-вакцин

Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против коронавируса. В течение следующих нескольких месяцев страна планирует увеличить поставки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Восстановление экспорта связано с тем, что в Индии большинство населения получили прививки от коронавируса, а внутренние записи продолжают накапливаться.
На прошлой неделе страна направила в Иран первую партию вакцин Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Всего Индия экспортировала около 4 млн доз.
"По мере удовлетворения потребностей Индии в будущем будут увеличены поставки вакцин", - заявила рабочая группа правительства Индии по борьбе с пандемией COVID-19.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca в марте.
Через несколько месяцев, Минздрав Украины принял решение расторгнуть контракт со страной относительно поставок COVID-вакцин.