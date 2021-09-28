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Индия разрешила испытать вакцину Novavax на детях 7-11 лет

Автор: Мария Кучерявец

Индийский регулятор лекарственных средств позволил испытать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет. Речь идет об американском препарате Novavax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что Институт сыворотки провел испытания своей вакцины против коронавируса в возрастной группе 12-17 лет и уже представил данные о протестированных 100 участников.

Отмечено, что хоть Novavax еще не одобрена индийскими органами здравоохранения, однако индийский регулятор ожидает, что вакцина будет рекомендована для лиц в возрасте до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.

Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, вакцинировав 1,4 млрд человек.

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ИндияВакцина от коронавируса