Индия разрешила испытать вакцину Novavax на детях 7-11 лет

Указано, что Институт сыворотки провел испытания своей вакцины против коронавируса в возрастной группе 12-17 лет и уже представил данные о протестированных 100 участников.

Отмечено, что хоть Novavax еще не одобрена индийскими органами здравоохранения, однако индийский регулятор ожидает, что вакцина будет рекомендована для лиц в возрасте до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.

Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, вакцинировав 1,4 млрд человек.