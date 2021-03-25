Индия приостановила экспорт вакцины, а СБУ разоблачила военизированное формирование: новости за 24 марта

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, СБУ разоблачила военизированное формирование. Подробнее о том, что произошло в среду, 24 марта, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: последние новости

Опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

В среду, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.

В частности, в документе говорится о том, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.

СБУ разоблачила военизированное формирование. В организации подозревают Семенченко и агента НАБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность военизированного формирования, целью которого была подготовка к тяжким преступлениям. В его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у Евгения Шевченко. Подробности дела обещали сообщить в ближайшее время.

Азарову объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения"

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях". Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины открыла дело о государственной измене по факту подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году, которые продлевало пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.

Экс-министра Захарченко и двух бывших военных лишили наград от разведки

Генеральное управление разведки Минобороны Украины лишило ведомственных знаков отличия экс-министра внутренних дел и двух бывших начальников штаба Военно-морских сил Украины. Соответствующий приказ подписал начальник ГУР Кирилл Буданов

Отличий лишили в рамках выполнения указа президента Украины о введении санкций против этих людей.

Дотерпели. Сборная Украины сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины в первом матче отбора на Чемпионат мира 2022 сыграла вничью на выезде с Францией. На гол Антуана Гризманна украинцы ответили совместным голом Сидорчука-Кимпамбе.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз"

Погода в Украине ближайшие пару дней еще останется относительно прохладной и с осадками в виде снега с дождем в ряде регионов, но затем продемонстрирует стабильное потепление, которое охватит всю первую неделю апреля. В то же время местами ночные морозы еще будут напоминать о "затянувшейся" зиме.