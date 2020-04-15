Индия предоставит Украине 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Индийское правительство предоставит Украине на безвозмездной основе партию в 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина, который используют для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, решение о поставке лекарств в Украину было принято уже после запрета экспорта препарата из Индии.

"Я хочу выразить искреннюю признательность индийскому правительству за помощью. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - заявил Кулеба.

После прибытия препарата, его передадут Министерству здравоохранения, которое распределит лекарство среди медицинских учреждений.

Ранее Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. Кроме того, в протокол были внесены также экспериментальные препараты "Фавипиравир" и "Плаквенил".

Отметим, что гидроксихлорохин чаще всего используют как противомалярийный препарат, его эффективность в лечении больных COVID-19 сейчас тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Еще в марте американский президент Дональд Трамп призвал вакцинировать гидроксихлорохином американцев, инфицированных коронавирусом.