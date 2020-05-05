Индия передала Украине препарат от коронавируса

Иллюстративное фото (УНИАН)

Дальнейшее распределение партии в 30 тыс. таблеток будет осуществляться Минздравом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально получил от индийского посла Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Вместе с тем, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Напоним, украинское Министерство здравоохранения включило гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. Кроме того, в протокол были внесены также экспериментальные препараты "Фавипиравир" и "Плаквенил".

Отметим, в конце прошлого месяца ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "довольно хорошие новости".