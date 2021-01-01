Индия одобрила вакцину AstraZeneca от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Индийский регулятор по контролю за медикаментами сегодня, 1 января, одобрил вакцину разработки Оксфордского университета и AstraZeneca для экстренного применения. Также рассматривается одобрение вакцины Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Индии заинтересованы в скорейшем распространении вакцины, но не уточняется, как скоро страна сможет начать процесс вакцинации.

Сейчас регулятор также рассматривает заявку на экстренное одобрение вакцины от Pfizer и BioNTech, а также индийского разработчика Bharat Biotech.

На сегодня Индия является второй страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом после США. В стране обнаружили почти 10,3 миллиона случаев за весь период пандемии, 149 тысяч человек умерло.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.

Отметим, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.