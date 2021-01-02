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Индия одобрила местную вакцину от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Индийский регулятор по контролю за медикаментами сегодня, 2 января, одобрил вакцину от коронавируса COVAXIN разработки местной компании Bharat Biotech и Совета по медицинским исследованиям. Это второй препарат против COVID, одобренный в стране.

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Об этом сообщает Reuters.

В заявлении правительства отмечено, что вакцина одобрена для ограниченного использования в экстренных обстоятельствах в режиме клинических испытаний. Упоминаются и случаи заражения мутировавшим коронавирусом для испытания в них этого препарата.

В пятницу индийский регулятор одобрил для использования британску вакцину разработки Astrazeneca. Пока неизвестно, как скоро в стране начнется кампания вакцинации этим образцом.

Также на рассмотрении находится вакцина Pfizer, которую уже используют в США, Великобритании и Евросоюзе.

Сегодня стало известно, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.

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