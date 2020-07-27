Индия начала тестировать вакцину от COVID-19 на людях

Клинические испытания разработанной в Индии вакцины "Коваксин" против COVID-19 начались во Всеиндийском институте медицинских наук в Дели. Первую дозу ввели 30-летнему жителю столицы.

Об этом сообщает Times of India.

Добровольца в течение двух часов держали под наблюдением в больнице. Моментальные побочные эффекты у мужчины не наблюдались, но его будут контролировать в течение недели.

В препарате используется инактивированная версия белка шипа SARS-CoV-2, что должно вызывать реакцию иммунной системы в виде выработки антител.

Вначале добровольцам будут вводить малые дозы препарата. Если окажется, что она безопасна, то следующей группе дозировку увеличат.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает третье место в мире по числу инфицированных.

Ранне в Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Также в ВОЗ сообщили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.