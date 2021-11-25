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Индия начала испытания собственного назального спрея против COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

Индийская компания Life Sciences and Technology Center заявила о начале клинических испытаний созданного ею назального спрея против коронавируса. Препарат получил название Savlon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mymahanagar.

По информации издания, компания планирует начать продажу препарата после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Впрочем, в компании отказываются подробно рассказывать о том, где проводится клиническое испытание, и где будет осуществляться производство после получения всех необидных одобрений.

"В настоящее время мы не можем поделиться более подробной информацией, поскольку клинические испытания продолжаются", - говорится в сообщении.

Впрочем, уже известно, что Life Sciences and Technology Center получила одобрение индийских комитетов и зарегистрирована в реестре клинических испытаний Индии (CTRI).

В компании заявили, что их препарат может быть эффективным и безопасным для предотвращения инфекции и передачи COVID-19 наряду с уже существующими лекарствами.

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