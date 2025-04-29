Індія може закрити повітряний простір для Пакистану через теракт: деталі від ЗМІ
Індія розглядає можливість закриття свого повітряного простору для Пакистану після нещодавнього теракту в Пахалгамі. Це може призвести до змін у авіасполученні між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Індія розглядає можливість закриття свого повітряного простору для пакистанських авіакомпаній після теракту в Пахалгамі, де загинули 26 людей.
Такий крок може суттєво ускладнити рейси до Південно-Східної Азії для "Пакистанських міжнародних авіаліній" (PIA), змушуючи їх літати в обхід - через Китай або Шрі-Ланку.
Джерела видання повідомляють, що Індія також готується заборонити пакистанським суднам заходити до своїх портів. Уряд у Нью-Делі вже вжив низку кроків у відповідь на атаку, яку вважає терактом із пакистанським слідом.
Серед заходів - скасування віз для громадян Пакистану, призупинення дії Договору про води Інду, а також скорочення кількості дипломатів у Високих комісіях обох країн.
Комітет з питань безпеки при Кабміні Індії вже розпорядився закрити прикордонний перехід Аттарі та анулювати візи за схемою звільнення від віз SAARC. Пакистанцям, які в'їхали до Індії цим маршрутом, наказано покинути країну до 1 травня.
Також Індія оголосила персонами нон грата пакистанських військових радників і планує відкликати своїх представників з Ісламабаду. Загальна чисельність персоналу у Високих комісіях Індії та Пакистану буде скорочена до 30 осіб.
Офіційний Ісламабад заперечує свою причетність до нападу в Пахалгамі. Водночас Китай закликав обидві сторони до стриманості.
Конфлікт Індії та Пакистану
Нагадаємо, нещодавно в регіоні Кашмір бойовики напали на групу туристів. За інформацією очевидців, терористи вбивали тільки тих, хто сповідував індуїзм.
Індія звинуватила Пакистан в організації такого теракту. Також Делі тимчасово вийшов з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом.
Детальніше про конфлікт між двома ядерними державами - в матеріалі РБК-Україна.
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