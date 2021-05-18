Индия не будет возобновлять экспорт COVID-вакцин до октября, - Reuters

Таким образом, более длительная, чем ожидалось, задержка усугубит дефицит поставок вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Борясь с самым большим в мире скачком заражения коронавирусом, Индия месяц назад прекратила экспорт вакцин после того, как пожертвовала и продала более 66 млн доз препаратов. Данный шаг заставил страны, включая Бангладеш, Непал, Шри-Ланку и многие страны Африки, искать альтернативные поставки COVID-вакцин.

Всемирная организация здравоохранения, которая является одним из руководителей программы COVAX, ранее призвала производителей вакцин за пределами Индии заранее обеспечить поставки для глобальной инициативы, учитывая нехватку вакцин из Индии.

Источники Reuters на условиях анонимности, сообщили, что вакцинация в Индии теперь будет приоритетной, поскольку число инфицированных коронавирусом в стране превысило 25 миллионов, а ежедневное количество смертей достигло рекордного уровня.

"Мы не должны официально сообщать всем странам (о приостановке экспорта, - ред.), так как не обязаны это делать. Это было внутреннее обсуждение, и некоторые страны попросили не ожидать обязательств по экспорту, учитывая текущую ситуацию в Индии", - сообщил он.

Два других источника сообщили, что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет взять под контроль вторую волну коронавируса.

Ранее ожидалось, что экспорт доз возобновится в июне. На вопрос о возможных поставках в октябре, организация GAVI, которая тоже председательствует в COVAX, сообщила, что ожидала от Индии 140 млн доз в мае. Но эта партия останется в стране.