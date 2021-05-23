Индия борется с новой угрозой: число летальных случаев увеличилось

Речь идет о мукормикозе , также известном как "черный гриб". Эта болезнь быстро становится новой угрозой в Индии и поводом для беспокойства.

Мукормикоз возникает под воздействием слизистой плесени, которая обычно находится в почве, воздухе и даже в носу и слизи человека. Он распространяется через дыхательные пути и разрушает структуры лица. Иногда врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг.

В субботу федеральный министр Садананда Гауда заявил, что до сих пор в Индии было зарегистрировано около 9000 случаев заболевания, что привело к нехватке амфотерицина B, препарата, используемого для лечения этого состояния.

Также местные СМИ пишут, что более 250 человек уже умерли от этой болезни.

По словам Гауда, чиновники здравоохранения работают над сокращением нехватки лекарств, которых и так мало из-за коронавируса.

Мукормикоз имеет высокий уровень смертности и уже присутствовал в Индии до пандемии. Это не заразно, но частота его появления в последний месяц шокировала врачей.

"Это новая проблема, и все выглядит мрачно", - сказал руководитель отдела эндокринологии и диабета в Max Healthcare Амбриш Митхал

По его словам, грибковая инфекция поражает пациентов с ослабленной иммунной системой и сопутствующими заболеваниями, таких как диабет и у пациентов, принимающих стероиды. В сельской местрости стероиды отпускают даже без рецепта.

"Раньше я сталкивался с несколькими случаями ежегодно, но нынешний уровень заражения пугает", - сказал Митал.

Министерство здравоохранения Индии попросило штаты отслеживать распространение заболевания и объявить его эпидемией. Премьер-министр Нарендра Моди назвал болезнь "новым вызовом".