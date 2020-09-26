В Индии замедлилось распространение COVID-19

В субботу, 26 сентября, Индия сообщила о 85 362 новых случаях заболевания коронавирусом за последние 24 часа. В среднем число новых случаев в Индии за последнюю неделю сократилось примерно на 7000 ежедневно.

Об этом сообщает AP.

Так, общее число случаев с начала пандемии в Индии уже превысило 5,9 миллиона заболеваний. При этом умерли от коронавируса 93 440 человек. Страна находится на втором месте в мире по распространению COVID-19 после США.

В Индии 16 сентября зафиксировали рекорд суточной заболеваемости - тогда заразились 97 894 человека. После того ежесуточное число новых заражений пошло на спад. За последнюю неделю фиксируется примерно на 7000 меньше ежесуточных случаев коронавирусной болезни.

Впрочем, страна рискует не сохранить эту тенденцию. Власти Индии готовятся к большому религиозному фестивальному сезону, начинающемуся в следующем месяце, который обычно предполагает большие собрания в храмах и торговых районах.

Напомним, ранее Индия стала лидером в мире по числу выздоровевших от коронавируса.

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