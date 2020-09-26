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В Индии замедлилось распространение COVID-19

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 26 сентября, Индия сообщила о 85 362 новых случаях заболевания коронавирусом за последние 24 часа. В среднем число новых случаев в Индии за последнюю неделю сократилось примерно на 7000 ежедневно.

Об этом сообщает AP.

Так, общее число случаев с начала пандемии в Индии уже превысило 5,9 миллиона заболеваний. При этом умерли от коронавируса 93 440 человек. Страна находится на втором месте в мире по распространению COVID-19 после США.

В Индии 16 сентября зафиксировали рекорд суточной заболеваемости - тогда заразились 97 894 человека. После того ежесуточное число новых заражений пошло на спад. За последнюю неделю фиксируется примерно на 7000 меньше ежесуточных случаев коронавирусной болезни.

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Впрочем, страна рискует не сохранить эту тенденцию. Власти Индии готовятся к большому религиозному фестивальному сезону, начинающемуся в следующем месяце, который обычно предполагает большие собрания в храмах и торговых районах.

Напомним, ранее Индия стала лидером в мире по числу выздоровевших от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство

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