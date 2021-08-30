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В Индии от "загадочной лихорадки" умерли 68 человек, 40 из которых - дети

Автор: Мария Кучерявец

В индийском штате Уттар-Прадеш от "загадочной лихорадки" за минувшие сутки умерли 12 детей. Всего болезнь забрала жизни 68 человек, из которых - 40 дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Известно, что больше всего заражений медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.

По информации врачей, самые распространенные симптомы среди больных - это повышение температуры, обезвоживание, резкое снижение уровня тромбоцитов.

Отмечено, что в районах пораженных "загадочной лихорадкой" не хватает мест в больницах. Поэтому больных перевозят в клиники, где лечат зараженных коронавирусом.

Одними из главных причин возникновения этой вирусной лихорадки индийские медики называют несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены.

Кроме того, это может быть связано москитами, размножающимися в заболоченных водоемах и реках, которые могут переносить эту болезнь.

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