В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Nipah: выявлено 11 заражений

По информации Министерства здравоохранения штата, переносчиками инфекции являются фруктовые летучие мыши.

"Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни", - говорится в сообщении.

Известно, что кроме респираторных симптомов, симптомами также являются лихорадка, мышечные боли, головная боль, головокружение и тошнота.

Отмечено, что вирус Nipah может быстро передаваться от человека к человеку.

Последний раз в Индии фиксировали вспышку этой инфекции в Керале и Западной Бенгалии, в результате чего почти 90% больных умерли.

Кроме того, вирус обнаружили у 12-летнего мальчика в городе Кожикоде штата Керала, который впоследствии скончался.

Местные власти отмечают, что данная проблема имеет глобальный характер и в ряде других стран, расположенных вблизи Индии, таких как Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки этого вируса.