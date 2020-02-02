ru
ua

В Индии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия   

Болезнь была подтверждена в штате Керала

В Индии зафиксировали второй случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется миром после вспышки в китайском городе Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным индийских властей, очередной случай заражения опасным вирусом был выявлен в южном штате Керала. Больной недавно посещал Китай.

"В Керале зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. Пациент имеет историю путешествий из Китая", - сообщили на индийском телевидении.

Отмечается, что анализы больного были положительными, поэтому его изолировали в больнице. Пока пациент стабилен и находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что в индийском штате Керала зафиксировали первый случай заболевания китайским коронавирусом. Заболевание было выявлено у индийского студента из южного штата Керала, который учился в университете города Ухань.

Также РБК-Украина писало, что в мире зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах от нового коронавируса 2019-nCoV умер 44-летний мужчина. Инцидент произошел в субботу, 1 февраля.

Кроме того, в Китае жертвами нового коронавирус стали 304 человека. За прошедшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее количество заболевших по последним данным составляет 14380 человек.

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик Сделка по продаже клиники "Борис" полностью закрыта, - Радуцкий
Читать все новости