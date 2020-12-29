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В Индии выявили шесть случаев нового штамма коронавируса

Бангалор, Вторник 29 декабря 2020 09:05
В Индии выявили шесть случаев нового штамма коронавируса
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По меньшей мере шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса зафиксированы в Индии. Все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

Об этом сообщает Outlook India.

В частности, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тысяч пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.

Напомним, в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте ввели четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который, предположительно, распространяется на 70% быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

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