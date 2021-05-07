В Индии второй день фиксируют антирекорд по COVID: заразились более 414 тысяч человек

В Индии второй день подряд фиксируют антирекорд по числу новых заражений коронавирусом. За вчера COVID-19 выявили у 414 188 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Также за вчера подтвердили 3915 летальных случаев в результате заболевания COVID.
С начала пандемии в Индии заразились уже 21,49 миллиона человек, общее число смертей достигло 234 тысяч 83. Лишь на этой неделе в стране зарегистрировано 1,57 млн новых случаев и более 15 тысяч смертей.
Предыдущий антирекорд в Индии был зафиксирован днем ранее - тогда заразились 412 262 человека.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поделиться с Индией кислородом на фоне вспышки COVID-19.
При этом жителей Индии призывают готовиться к новой волне коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что ученые просят правительство Индии предоставить информацию о коронавирусе.
Отметим, в последнее время в Индии ежедневно фиксируют почти 400 тысяч заражений. Увеличение темпов распространения вируса связывают, в частности, с появлением нового штамма COVID.