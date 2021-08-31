В Индии из-за вспышки "загадочной лихорадки" закрывают школы: что происходит

В округе Фирозабад умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.

Симптомы лихорадки

Болезнь характеризуется:

высокой температурой,

внезапным падением количества тромбоцитов,

сильным обезвоживанием.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал Адитьянатх.

В связи со вспышкой болезни отменили занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября.