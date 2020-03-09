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В Индии впервые зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 11:25
В Индии впервые зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболевший ребенок вернулся с семьей из туристической поездки по Италии

Индийские медики определили заражение новым коронавирусом у 3-летнего ребенка из штата Керала, который стал самым молодым пациентом с этим заболеванием в стране. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV.

Заболевание также впервые выявлено в союзной территории Джамму и Кашмир - у 63-летней женщины.

По данным телеканала, заболевший ребенок вернулся с семьей из туристической поездки по Италии.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавируса решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат. 28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни.

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