В Индии у вакцинированных врачей фиксируют тройное заражение коронавирусом

61-летняя врач из Дели впервые заболела коронавирусом в августе 2020 года, течение болезни было бессимптомным. Еще раз ей подтвердили наличие инфекции в организме в апреле 2021 года. На тот момент она уже получила две дозы вакцины.

Третий раз положительный ПЦР-тест женщина получила меньше чем через месяц, и ей нужна была госпитализация. Второй раз женщина была инфицирована вариантом "Альфа" (британским), а третий раз - вариантом "Дельта" (индийским).

В Мумбаи обнаружили тройное заражение коронавирусом у женщины 26 лет, которая работает врачом в госпитале для лечения пациентов с COVID-19.

Впервые она заразилась в июне 2020 года, потом в мае 2021 года, вскоре после получения двух доз вакцины, а третий раз коронавирусная инфекция была подтверждена у нее в июле.