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В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч инфицированных COVID-19

Автор: Андрей Козловский

В Индии за сутки зарегистрировали почти 100 тысяч зараженных коронавирусом. Еще более тысячи человек скончались от этой болезни.

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Об этом сообщает The Guardian.

Минздрав Индии подтвердил, что число инфицированных за последние сутки составило 97 894 человека, что увеличило общее количество заболевших в этой стране до 5,1 млн. Ожидается, что число заболевших коронавирусом в Индии в течение нескольких недель превысит показатели США, где вирус с начала пандемии выявили у более чем 6,6 млн человек.

Индийская оппозиция после возобновления заседаний парламента обвинила премьер-министра Нарендру Моди в том, что он не дал властям штатов времени на подготовку к борьбе с пандемией в марте, из-за чего миллионы мигрантов остались без работы.

Напомним, ранее Индия начала тестировать вакцину от COVID-19 на людях.

Кроме того, с начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты.

Также ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии.

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