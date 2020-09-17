В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч инфицированных COVID-19

В Индии за сутки зарегистрировали почти 100 тысяч зараженных коронавирусом. Еще более тысячи человек скончались от этой болезни.

Об этом сообщает The Guardian.

Минздрав Индии подтвердил, что число инфицированных за последние сутки составило 97 894 человека, что увеличило общее количество заболевших в этой стране до 5,1 млн. Ожидается, что число заболевших коронавирусом в Индии в течение нескольких недель превысит показатели США, где вирус с начала пандемии выявили у более чем 6,6 млн человек.

Индийская оппозиция после возобновления заседаний парламента обвинила премьер-министра Нарендру Моди в том, что он не дал властям штатов времени на подготовку к борьбе с пандемией в марте, из-за чего миллионы мигрантов остались без работы.

Напомним, ранее Индия начала тестировать вакцину от COVID-19 на людях.

Кроме того, с начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты.

Также ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии.