UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Индии разрешили вакцинировать против коронавируса детей от 2 лет препаратом Covaxin

Автор: Дмитрий Кузнецов

Регулятор Индии выдал разрешение компании Bharat Biotech на экстренное использование ее вакцины от коронавируса Covaxin для детей от 2 до 18 лет. Интервал между первой и второй прививкой составит 20 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету India Today.

"Профильный комитет рекомендовал выдать разрешение на экстренное использование препарата (Covaxin - ред.) для вакцинации граждан в возрастной группе от 2 до 18 лет", - цитирует издание заявление комитета профильных экспертов (SEC) по COVID-19 при Генеральном контролере лекарств Индии.

Регулятор отметил, что промежуток между прививкой первым и вторым компонентом препаратам составит 20 дней.

Напомним, ранее индийская компания Bharat Biotech заявила о высокой эффективности своей вакцины от коронавируса Covaxin от тяжелых форм болезни и штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияКоронавирусВакцинация