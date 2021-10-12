В Индии разрешили вакцинировать против коронавируса детей от 2 лет препаратом Covaxin

Регулятор Индии выдал разрешение компании Bharat Biotech на экстренное использование ее вакцины от коронавируса Covaxin для детей от 2 до 18 лет. Интервал между первой и второй прививкой составит 20 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету India Today .

"Профильный комитет рекомендовал выдать разрешение на экстренное использование препарата (Covaxin - ред.) для вакцинации граждан в возрастной группе от 2 до 18 лет", - цитирует издание заявление комитета профильных экспертов (SEC) по COVID-19 при Генеральном контролере лекарств Индии.

Регулятор отметил, что промежуток между прививкой первым и вторым компонентом препаратам составит 20 дней.