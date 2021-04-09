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В Индии расследуют все случаи тромбоза после COVID-вакцинации, даже легкие, - СМИ

Автор: Андрей Василюк

В Индии правительственная группа экспертов расследует любые случаи свертывания крови, - даже легкие, - как побочные эффекты от двух вакцин против COVID-19, что используют в стране. Сейчас там используют препарат от AstraZeneca, который производится Институтом сыворотки крови и известный под брендом Covishield, и вакцину, разработанную компанией Bharat Biotech под названием COVAXIN.

Об этом сообщает 9 апреля финансовое издание "Mint" со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией, передает Reuters.

Расследование осуществляется после того, как европейский регулятор по медицинским препаратам (ЕМА) заявил в среду, что обнаружил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими проблемами со свертываемостью крови у взрослых. При этом там повторили мнение, что преимущества вакцины все еще превышают риски.

"Мы рассматриваем побочные эффекты сгустков крови, которые наблюдались у людей, получавших прививки вакцинами Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай", - заявил источник Mint.

Собеседник добавил, что отчет об этом, вероятно, будет готов к следующей неделе.

Напомним, 9 апреля стало известно, что Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможную связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.

Ранее в США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.

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