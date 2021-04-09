ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Индии расследуют все случаи тромбоза после COVID-вакцинации, даже легкие, - СМИ

Новина українською → Индия, Пятница 09 апреля 2021 16:59
В Индии расследуют все случаи тромбоза после COVID-вакцинации, даже легкие, - СМИ Фото: в Индии расследуют даже легкие случаи возникновения тромбов после вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Индии правительственная группа экспертов расследует любые случаи свертывания крови, - даже легкие, - как побочные эффекты от двух вакцин против COVID-19, что используют в стране. Сейчас там используют препарат от AstraZeneca, который производится Институтом сыворотки крови и известный под брендом Covishield, и вакцину, разработанную компанией Bharat Biotech под названием COVAXIN.

Об этом сообщает 9 апреля финансовое издание "Mint" со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией, передает Reuters.

Расследование осуществляется после того, как европейский регулятор по медицинским препаратам (ЕМА) заявил в среду, что обнаружил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими проблемами со свертываемостью крови у взрослых. При этом там повторили мнение, что преимущества вакцины все еще превышают риски.

"Мы рассматриваем побочные эффекты сгустков крови, которые наблюдались у людей, получавших прививки вакцинами Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай", - заявил источник Mint.

Собеседник добавил, что отчет об этом, вероятно, будет готов к следующей неделе.

Напомним, 9 апреля стало известно, что Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможную связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.

Ранее в США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине