В Индии при пожаре на химзаводе по производству дезинфицирующих средств погибли 18 человек

В Индии рядом с городом Пуна загорелся химзавод, где производили дезинфицирующие средства . На месте пожара спасатели обнаружили 18 тел. Огонь удалось локализовать, сейчас идет пролив помещений.

По словам сотрудника пожарной службы, в момент возгорания на химзаводе находились 37 рабочих. Эвакуировать удалось около 20 человек. После того как спасатели смогли зайти на территорию предприятия, они обнаружили тела 18 погибших.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из цехов завода. К тушению огня привлечено восемь пожарных машин. Возгорание удалось локализовать, сейчас идет пролив помещений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара. "Опечален гибелью людей в результате пожара на фабрике в Пуне. Мои соболезнования семьям погибших", - написал он в Twitter.