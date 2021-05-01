В Индии при пожаре в больнице погибли 15 человек

Больница, в которой произошел пожар предназначена для лечения больных на коронавирус.Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час.

По словам полицейского Раджендрасина, пятерых других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели.

Причина возгорания выясняется