В Индии при пожаре в больнице погибли 15 человек

В Индии в ночь на 1 мая произошел пожар больницы в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента по меньшей мере 15 больных коронавирусом пациентов погибли.
Об этом сообщает Associated Press.
Больница, в которой произошел пожар предназначена для лечения больных на коронавирус.Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час.
По словам полицейского Раджендрасина, пятерых других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели.
Причина возгорания выясняется
На днях в столице Багдада В Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.