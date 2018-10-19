В Индии поезд въехал в толпу людей

Фото: (ANI/Twitter.com)

Количество жертв может превысить 50 человек

В индийском городе Амристар на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал First Post.

Отмечается, что количество жертв может превысить 50 человек. СМИ сообщают, что у железнодорожных путей собрались более тысячи человек.



Сообщается, что люди наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны из индийских мифов, они не видели приближающийся поезд.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) October 19, 2018



Напомним, 10 октбря в индийском штате Уттар-Прадеш при сходе с рельсов пассажирского поезда погибли не менее семи человек. Инцидент произошел близ города Харчандпур. С рельсов сошли восемь вагонов. Семь человек погибли, еще девять серьезно ранены. Общее число пострадавших - не менее 30 человек. Всех раненых направили в окружной госпиталь.