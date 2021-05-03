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В Индии партия премьер-министра теряет позиции на выборах: провалил борьбу с COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Индии правящая партия премьер-министра Моди теряет позиции на выборах. Она проиграла выбор в штате Западная Бенгалия.

Об этом пишет Reuters.

динственная женщина-министр Индии.

Моди Бхаратия Джаната (БДП) критиковали за то, что он примьер-министр сосредоточился на выборах вместо того, чтобы сделать пандемию своим главным приоритетом.

Напомним, в Индии фиксируют рекордную смертность от коронавируса. Система здравоохранения страны неспособна справиться с огромной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса появился уже в Польше. Он опасен тем, что является более заразным и невосприимчивым к вакцинам.

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