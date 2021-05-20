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В Индии объявили эпидемию новой болезни в двух штатах

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Раджастан, Четверг 20 мая 2021 09:43
В Индии объявили эпидемию новой болезни в двух штатах Фото: в Индии новая эпидемия болезни (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза на фоне сложной ситуации с коронавирусом. В штате Раджастан насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием.

Об этом сообщает The New Indian Express.

В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, сообщается, что создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.

"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19. Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации по всему штату", - говорится в уведомлении.

Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Как отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории этого штата также объявляется эпидемия мукормикоза.

Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах.

Оно смертельно опасно для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком.

Напомним, 18 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по числу жертв COVID за сутки.

Отметим, ВОЗ объявила индийский вариант COVID глобальной угрозой.

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