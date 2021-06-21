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В Индии обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса

Автор: Даша Харченко

В индийском штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса. Он получил название "дельта плюс".

Об этом сообщает The Hindustan Times.

Всего было выявлено 20 случаев заражения новой мутацией в четырех районах штата.

Минздрав Индии сообщил, что новый штамм, скорее, вызывает интерес у исследователей, и пока не переведен в категорию мутаций, вызывающих озабоченность.

В то же время глава Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса "в части заразности" и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился в многие другие страны, в частности Европы.

Напомним, в Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID.

Ранее стало известно, что параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.

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