В Индии обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса

В индийском штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса. Он получил название "дельта плюс".
Об этом сообщает The Hindustan Times.
Всего было выявлено 20 случаев заражения новой мутацией в четырех районах штата.
Минздрав Индии сообщил, что новый штамм, скорее, вызывает интерес у исследователей, и пока не переведен в категорию мутаций, вызывающих озабоченность.
В то же время глава Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса "в части заразности" и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился в многие другие страны, в частности Европы.
Напомним, в Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID.
Ранее стало известно, что параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.