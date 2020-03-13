В Индии от коронавируса умер первый человек

В Министерстве здравоохранения Индии заявили о первом летальном случае от коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам министра здравоохранения, жертвой коронавируса стал 76-летний мужчина из южного штата Карнатака. В конце февраля он вернулся из Саудовской Аравии, где месяц находился с визитом.

Отмечается, что сейчас местные власти ищут всех людей, которые могли контактировать с умершим и проводят карантин. Мужчину проверяли в аэропорту, однако тогда у него не обнаружили никаких симптомов COVID-19.

Уже 5 марта у мужчины начались проблемы с дыханием, а впоследствии его госпитализировали в больницу. Больной умер во вторник, но результаты его анализов были обнародованы только в четверг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Жертвой опасной болезни стал пожилой мужчина, который находился на карантине в университетской больнице Осло. Также 12 марта о первых случаях смерти от коронавируса заявили Греция, Азербайджан, Польша и Австрия.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ в мире только в 81 из 193 стран не зафиксировали ни одного случая коронавируса.