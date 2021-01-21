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В Индии горит завод одного из крупнейших в мире производителей вакцин

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 21 января, в Индии на заводе Serum Institute of India, который является одним из крупнейших в мире производителем вакцин против коронавируса, произошел пожар. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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Об этом сообщает Hindustan Times.

"В четверг во второй половине дня произошел пожар на заводе Serum Institute of India (SII) в округе Пуне в Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завод производит несколько вакцин вместе с Covishield, однако указано, что пожар произошел на объекте, который расположен далеко от учреждения, где производят этот препарат.

Сейчас на месте пожара работают спасатели. Им уже удалось эвакуировать трех человек.

Фото: пожар на заводе (twitter.com htTweets)

Напомним, ранее в отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур, расположенного на севере Египта, вспыхнул пожар. Погибли семеро пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

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