ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индии в ДТП погибли 23 мигранта на пути домой

Новости » В мире     16.05.2020 - 11:13
В Индии в ДТП погибли 23 мигранта на пути домой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также 35 человек получили травмы

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Индии погибли по меньшей мере 23 мигранта на пути домой. Пострадали 35 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, грузовик, забитый рабочими-мигрантами, пытающихся добраться к своим отдаленным домам на фоне общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, разбился в северной Индии в субботу.

"Авария произошла до рассвета, когда грузовик столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован возле придорожной столовой в районе Аурайя штата Уттар-Прадеш. Спасательная операция почти завершена, 23 человека погибли в результате аварии. 20 человек получили серьезные травмы, в то время как остальные получили легкие ранения", - сообщили власти штата.

Мигранты были родом из штатов Бихар, Джаркханд и Западная Бенгалия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантина. Уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне - 27,1%. По сравнению с США эти показатели в четыре раза выше.

Также РБК-Украина писало, что Индия обязала всех работников государственного и частного секторов использовать поддерживаемый государством приложение для отслеживания местоположения.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новости Украины ДТПИндия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь