В Индии за день коронавирусом заразились почти 55 тысяч человек

В Индии зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых больных коронавирусом. За прошлые сутки заразились 54,9 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи.

Индия демонстрирует рекордные показатели заболеваемости COVID-19 уже второй день. Накануне суточный прирост больных составил 52,2 тысячи. Ранее самый большой скачок числа инфицированных был зафиксирован 27 июля - 49,9 тысяч.

За сутки умерло 783 человека. Общее число летальных случаев в стране достигло 38,8 тысяч.

В лидерах по числу заразившихся - штаты Махараштра (411,7 тысяч больных) и Тамилнад (239,9 тысяч больных), а также национальный столичный округ Дели (134,4 тысячи больных).

Общее число зараженных с начала пандемии в Индии составляет 1 млн 643 тысячи человек.

Напомним, первая смерть от коронавируса в Индии была зарегистрирована в начале марта.

Спустя месяц Индия перешла в режим полной изоляции: закрылись границы между штатами, округами и районами.

В начале июля Индия продлила запрет на осуществление международных авиарейсов.