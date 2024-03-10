Індіан-Веллс-2024: Світоліна розібралася зі Сіняковою, Цуренко зачохлила ракетку

BNP Paribas Open, 2-й раунд, жінки

Світоліна – Сінякова – 2:1 (6:3, 2:6, 6:1)

Цуренко – Наварро – 1:2 (6:4, 5:7, 5:7)

Світоліна на рівних розпочала матч із чешкою Катеріною Сіняковою. У першому сеті ключовим став шостий гейм. Українка несподівано легко, "під нуль", взяла подачу суперниці та здобула стратегічну перевагу. Її національна перша ракетка вже не розгубила.

А ось в другій партії Сінякова зуміла реваншуватися. Чеська тенісистка оформила по брейку на початку та в кінці сету та нічого не дозволила Світоліній на власних подачах. Довелося грати вирішальну партію. Ось тут жодного шансу опонентці вже не надала українка, яка з трьома брейками закрила сет і матч за 30+ хвилин.

Сильніша суперниця дісталася Цуренко. Американка Наварро в стартовій партії тричі обмінялася брейками з досвідченою українською тенісисткою. Утім, останнє слово було саме за нею. Та ще й виграла восьмий гейм 34-річна спортсменка "під нуль".

Однак, у двох наступних сетах Цуренко зазнала невдачі з однаковим рахунком (5:7). Сценарій у цих партіях був фактично ідентичним. Українка героїчно чинила опір Наварро на різних відрізках сетів, а потім за рахунку 5:6 на користь опонентки двічі програла власну подачу та пакуватиме валізи.

У третьому колі змагань помститися за Цуренко матиме нагоду Світоліна. Поєдинок між найсильнішою українською тенісисткою і Наварро попередньо запланований на вечір понеділка, 11 березня. Тоді ж українка Костюк зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою.