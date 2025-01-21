Інавгурація Трампа та затримання генералів, за провал оборони Харківської області: новини за 20 січня

Після інавгурації 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно став президентом США. А СБУ та ДБР затримали генералів за провал оборони на Харківщині у 2024 році.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 20 січня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У Києві запобігли замаху на першого заступника голови МОЗ: деталі справи

Як розповіли РБК-Україна джерела, мова йде про першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

За даними поліцейських, упродовж кількох місяців фігуранти стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали автівки. Правоохоронці затримали спільників, коли вони купували пістолет, яким планували вбити посадовця. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Мін'юст завершив роботу з відновлення держреєстрів після кібератаки РФ, - Стефанішина

За словами віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної, це означає, що державні реєстри знову готові працювати. Вже відбувся фінальний крок - актуалізація даних внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Вона зауважила, що дані українців не були втрачені.

Також кібератака вплинула на те, що буде впроваджено системні зміни.

Офіційно президент США. Що сказав Трамп на інавгурації та чи згадав Україну

Після інавгурації 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно став президентом США. На церемонії він пообіцяв, що в Америці розпочнеться "золоте століття", окреслив головні пріоритети своєї адміністрації, але не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.

Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у завданні держбюджету збитків на 24 млн гривень

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Бориса Лебедцова. Згідно з матеріалами справи, посадовець уклав із комерційним підприємством додаткову угоду про закупівлю комп'ютерів для центрального апарату міністерства без обґрунтувань, погоджень та всупереч законодавству.

Наразі Лебедцову повідомлено про підозру. Йому загрожує від 2 двох до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

СБУ та ДБР затримали генералів за провал оборони на Харківщині у 2024 році

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання. За даними СБУ, ці особи не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.