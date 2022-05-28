"Импортозамещение" РФ терпит очередное фиаско. ГУР обнародовало новое доказательство

В вооружении и военной технике России используется микроэлектроника, производимая в США. Это является очередным доказательством неэффективности российского "импортозамещения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.
Микросхемы иностранного производства украинские разведчики нашли в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.
"Иностранные электронные компоненты во захваченной вражеской технике, еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий", - рассказали в разведке.
Как сообщалось, ранее в Кремле назвали термин "импортозамещение" унизительным и предложили заменить на "технологическую независимость".
Напомним, украинские десантники 27 мая "приземлили" российский вертолет Ка-52, который называют "Аллигатором". Его уничтожили в Харьковской области с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".
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