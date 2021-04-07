Иммунизацию в Киевской области восстановят: прибыла новая партия COVID-вакцин

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook .

"Благодаря получению дополнительных доз кампанию по иммунизации в области восстановят. Прививки против COVID-19 в Киевской области и дальше будут проводить мобильные бригады. Параллельно продолжат работу и 48 стационарных пунктов вакцинации", - объяснили в пресс-службе ОГА.

В ОГА отметили, что первую поставку вакцин AstraZeneca/Covishield в количестве 16 600 доз на Киевщине уже использовали. Прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать

Напомним, всего за вчера в Украине подтвердили 15 415 случаев COVID-19. При этом госпитализировали 5587 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киевской области с субботы не сделали ни одной прививки от COVID-19. Всего привили уже более 320 тысяч человек. Еще двое украинцев получили две дозы.

Вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины.

По словам Степанова, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.