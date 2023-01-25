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Імітували розстріл цивільних в Ірпені. Україна повідомила про підозру двом окупантам

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Середа 25 січня 2023 11:40
Імітували розстріл цивільних в Ірпені. Україна повідомила про підозру двом окупантам Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні повідомлено про підозру у порушені законів й звичаїв війни двом російським військовим, які імітували розстріл цивільних в Ірпені Київської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, впродовж березня 2022 року командир та старший стрілець розвідник відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з іншими бійцями проводити рейди в Ірпені. Окупанти жорстко й принизливо ставились до цивільних та вишукували патріотично налаштованих українців.

"Військові Росії незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони нанесли удари по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою", - пише пресслужба.

Для подальшого допиту, окупанти вивели чоловіка у двір й через нібито ненадання "правдивої інформації", направили на нього зброю.

"Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого, завдавши йому сильних моральних та психічних страждань", - додає пресслужба.

Фото: російські окупанти (gp.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР нещодавно оголосило про підозру двом мешканцям Херсонської області, які під час окупації почали співпрацювати з Росією.

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