Ім'я Трампа фігурує у справі секс-злочинця Епштейна, - WSJ

За словами джерел, у "файлах Епштейна" також фігурують імена багатьох відомих особистостей, які поки що не розкриваються.

Зазначено, що в травні генпрокурор повідомив Трампу про те, що було названо імена багатьох інших високопосадовців, але Мін'юст не планує публікувати будь-які додаткові документи, що пов'язані з розслідуванням.

Тим часом Конгрес викликав до суду співучасницю і подругу Епштейна Гіслен Максвелл, яка перебуває у в'язниці. Вона відбуває 20-річний термін за пособництво в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

У Білому домі вже відреагували на публікацію The Wall Street Journal, зазначивши, що це "ще одна фейкова новина".

"Це не більше ніж продовження фейкових новин, сфабрикованих демократами і ліберальними ЗМІ", - сказав прессекретар Трампа Стівен Чунг.