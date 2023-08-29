Іловайська трагедія – дев'ята річниця. Сьогодні День пам'яті загиблих захисників України

Щорічно вся країна 29 серпня згадує захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.

Іловайська трагедія

Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про Іловайську трагедію, яка сталася у 2014 році, коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

У ході боїв 18-19 серпня українські військові взяли під контроль більшу частину міста Іловайськ. У відповідь Росія відправила до цього району вісім батальйонно-тактичних груп, укомплектованих кадровими російськими військовими.

У період з 24 по 25 серпня ЗСУ потрапили в оточення ЗС РФ та проросійських бойовиків. Після цього, 26-28 серпня, між українською та російською сторонами розпочалися переговори щодо надання безпечних коридорів для виходу захисників України з оточення. Проте 29 серпня Генштаб РФ наказав розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.

Критичне співвідношення військових сил України з підрозділами окупантів та проросійських бойовиків призвели до масштабних втрат з української сторони. За даними Генпрокуратури України, у ході бойових дій 366 українських військових загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили до полону.

Бої під Іловайськом стали одним із ключових моментів війни на сході України. Скориставшись поразкою під Іловайськом, російські підрозділи просунулися на захід та захопили Тельманівський та Новоазовський райони Донецької області. Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладання мінських угод щодо тимчасового припинення вогню та початку політичного врегулювання.

Що було далі

У грудні 2019 року Генпрокуратура України звинуватила РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. При цьому двом генералам Збройних сил Росії повідомили про підозру у справі про бої під Іловайськом.

У березні 2023 року - через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - ЗСУ ліквідували російського офіцера Дмитра Лисицького, який був одним із організаторів Іловайської трагедії.

Історія Дня пам'яті загиблих захисників України

День пам'яті загиблих захисників України внесено до календаря пам'ятних дат відповідним указом президента України Володимира Зеленського у 2019 році.

"З метою гідного вшанування їхньої пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність України", - підкреслив глава держави у своєму виступі на День незалежності у 2019 році.