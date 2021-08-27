Критикуя самого себя: Илон Маск недоволен новым автопилотом Tesla

Правительство США начало расследование эффективности автопилота после серии столкновений с участием Tesla. Многие владельцы, доплатившие около 10 тысяч долларов за автопилот, вынуждены ограничивать себя в использовании этой функции электромобиля.

Даже глава Tesla Илон Маск, чьи оптимистичные комментарии о ближайших перспективах полного автопилота появляются с завидной периодичностью, усомнился в возможностях автономной технологии Full Self-Driving (FSD) собственной компании.

"Версия Beta 9.2 нашего автопилота на самом деле не лучший наш продукт, - отметил Маск в Twitter. - Но команда разработчиков сплотилась, чтобы создать улучшенную версию как можно быстрее. Мы пытаемся создать единую программу как для шоссе, так и для городских улиц, но это требует серьезной переподготовки и переобучения нейронной сети".

Комментарий Маска был ответом на опубликованное в Twitter видео, в котором один из автомобильных экспертов дал нелестный отзыв на систему автономного вождения Ford BlueCruise, которая установлена в электромобиле Ford Mustang Mach-E.