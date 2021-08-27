Критикуя самого себя: Илон Маск недоволен новым автопилотом Tesla

Автопилот Tesla в последнее время стал предметом множества негативных отзывов. Даже сам Илон Маск признал, что система Full Self-Driving весьма далека от идеала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Илона Маска в Twitter.
Правительство США начало расследование эффективности автопилота после серии столкновений с участием Tesla. Многие владельцы, доплатившие около 10 тысяч долларов за автопилот, вынуждены ограничивать себя в использовании этой функции электромобиля.
Даже глава Tesla Илон Маск, чьи оптимистичные комментарии о ближайших перспективах полного автопилота появляются с завидной периодичностью, усомнился в возможностях автономной технологии Full Self-Driving (FSD) собственной компании.
"Версия Beta 9.2 нашего автопилота на самом деле не лучший наш продукт, - отметил Маск в Twitter. - Но команда разработчиков сплотилась, чтобы создать улучшенную версию как можно быстрее. Мы пытаемся создать единую программу как для шоссе, так и для городских улиц, но это требует серьезной переподготовки и переобучения нейронной сети".
Ранее сообщалось, что ученые представили батарею для электромобилей рекордной емкости. Удельная плотность хранения энергии у новой батареи вдвое выше, чем у привычных литий-ионных аккумуляторов.
Также мы писали, что Opel представил свой самый маленький электромобиль. Миниатюрный электромобиль Opel Rocks-e питается от аккумуляторной батареи емкостью 5,5 кВт•ч и имеет единственный электродвигатель.