Критикуя самого себя: Илон Маск недоволен новым автопилотом Tesla
Автопилот Tesla в последнее время стал предметом множества негативных отзывов. Даже сам Илон Маск признал, что система Full Self-Driving весьма далека от идеала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Илона Маска в Twitter.
Правительство США начало расследование эффективности автопилота после серии столкновений с участием Tesla. Многие владельцы, доплатившие около 10 тысяч долларов за автопилот, вынуждены ограничивать себя в использовании этой функции электромобиля.
Даже глава Tesla Илон Маск, чьи оптимистичные комментарии о ближайших перспективах полного автопилота появляются с завидной периодичностью, усомнился в возможностях автономной технологии Full Self-Driving (FSD) собственной компании.
"Версия Beta 9.2 нашего автопилота на самом деле не лучший наш продукт, - отметил Маск в Twitter. - Но команда разработчиков сплотилась, чтобы создать улучшенную версию как можно быстрее. Мы пытаемся создать единую программу как для шоссе, так и для городских улиц, но это требует серьезной переподготовки и переобучения нейронной сети".
Комментарий Маска был ответом на опубликованное в Twitter видео, в котором один из автомобильных экспертов дал нелестный отзыв на систему автономного вождения Ford BlueCruise, которая установлена в электромобиле Ford Mustang Mach-E.
Через несколько часов после своего критического замечания Маск добавил в ту же ветку еще один твит, в котором сказал, что он только что протестировал бета-версию FSD 9.3 на пути из Пасадены в аэропорт Лос-Анджелеса, и обнаружил, что она "значительно улучшилась".
Отметим, что FSD Beta 9.3 пока недоступна владельцам Tesla, участвующих впрограмме FSD Beta.
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