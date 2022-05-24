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Игры для вербовки детей в Украине. СБУ разоблачила схему российских спецслужб

Фото: СБУ разоблачила спецслужбы РФ на использовании игр для вербовки украинских детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Спецслужбы России разоблачены на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей. С помощью одного из приложений несовершеннолетние передавали данные о стратегических объектах сами об этом не зная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установила СБУ, в одном из приложений участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

"Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ", - рассказали в ведомстве.

Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

В частности, в Кировоградской области были задержаны двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.

Сейчас СБУ блокирует вмешательство в электронные системы официальных мобильных приложений и работает над привлечением к ответственности виновных лиц.

Напомним, недавно в Украине разоблачили агента Российской Федерации, который работал перед этим во властных структурах нашей страны. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены.

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